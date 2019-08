Sulzbach/Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Sulzbach (Saar) sind am Freitag zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Der 64-jährige Hausbewohner habe den Brand selbst gemeldet, sagte eine Sprecherin der Polizei in Saarbrücken. Er habe sich mit seinem Sohn in Sicherheit bringen können. Zu den Verletzungen der Feuerwehrleute lagen der Polizei keine Angaben vor. Die Brandursache war ebenso wie der Schaden noch unklar. Das Haus sei unbewohnbar. Die Kripo untersuche nun den Brandort. Zuvor hatte die "Saarbrücker Zeitung" über das Thema berichtet.