Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war im ersten Stock eines Wohnhauses im Stadtteil Wangen ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die genaue Brandursache stand am Sonntagmorgen noch nicht fest.