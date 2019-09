Strasburg (dpa/mv) - Mit einem Schrecken sind die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) bei einem nächtlichen Brand davongekommen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Neubrandenburg sagte, hatte am frühen Morgen ein dicht am Haus geparktes Auto Feuer gefangen. Die Hitze sorgte bereits für Schäden an der Hauswand. Sofort alarmierte Feuerwehrleute konnten aber verhindern, dass das Mehrfamilienhaus in Brand geriet. Das Auto, dessen Wert auf etwa 24 000 Euro geschätzt wurde, sei vollkommen ausgebrannt. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, ermittele auch die Kriminalpolizei, hieß es. Verletzt wurde niemand.