Stralsund (dpa/mv) - Zwei Kinder haben am Montag ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen verursacht. Die fünf und sechs Jahre alten Kinder hätten beim Spielen mit Wunderkerzen eine Matratze angezündet, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Vater der beiden trug die Matratze noch auf den Balkon. Nach Angaben des Sprechers gelang es ihm aber nicht, sie zu vollständig zu löschen. Als sie wieder Feuer fing, rief er den Notruf. Die Feuerwehr evakuierte das verrauchte Gebäude und löschte den Brand auf dem Balkon. Nachdem das gesamte Haus gelüftet wurde, konnten alle 15 Bewohner wieder nach Hause zurückkehren.