Dachstuhlbrand in Kindertagesstätte in Stralsund

Stralsund (dpa/mv) - In einer Kindertagesstätte in Stralsund hat ein Brand einen Sachschaden von rund 100 000 Euro verursacht. Das Feuer sei in der Nacht zu Dienstag im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Mehrere Feuerwehren waren während der Löscharbeiten vor Ort. Am Montag waren im Dachbereich nach Angaben der Polizei noch Schweißarbeiten durchgeführt worden. Ob der Brand hierdurch verursacht wurde, soll ein Brandursachenermittler klären. Die Kita "Zwergenhaus" muss aufgrund des Feuers vorerst geschlossen bleiben.