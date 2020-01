Brand in Mehrfamilienhaus in Stralsund: 67-Jähriger verletzt

Stralsund (dpa/mv) - In einer Wohnung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war es im Erdgeschoss des Hauses in der Badenstraße zu dem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die meisten Bewohner das Haus bereits verlassen. Der 67-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.