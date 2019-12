Feuer in Altenheim in Stockelsdorf

Stockelsdorf (dpa/lno) - Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag in einem Seniorenheim in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) einen Gebäudeschaden angerichtet. Dort brannten neben einem Sessel und einem Stuhl auch die dahinterliegende Tapete sowie eine Holzpaneele, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Teil der Bewohner musste wegen der Rauchentwicklung vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen.