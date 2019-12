Stockelsdorf (dpa/lno) - Zwei Tage nach einem Feuerwehreinsatz in einem Seniorenwohnheim in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) hat die Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit erneut zwei Brände in dem Gebäude gelöscht. In beiden Fällen sei es im Inneren der Anlage zu starker Rauchentwicklung gekommen, wodurch die Feuermelder ausgelöst wurden, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Das erste Mal musste die Feuerwehr an Heiligabend gegen 23.30 Uhr mit einem Großaufgebot ausrücken, der zweite Einsatz folgte nur wenige Stunden später um kurz vor 4.00 Uhr morgens. In beiden Fällen konnten die Brände schnell gelöscht werden, verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache war am Mittwoch zunächst noch unklar.

Schon in der Nacht zum Montag hatte ein Brand in dem Seniorenheim einen Gebäudeschaden verursacht. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.