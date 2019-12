Toter Mann bei Brand in Einfamilienhaus in Staßfurt gefunden

Staßfurt (dpa/sa) - Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Staßfurt (Salzlandkreis) haben Rettungskräfte einen toten Mann gefunden. Wer er ist und wie er ums Leben kam war zunächst unklar, wie die Polizei in Bernburg am Dienstagmorgen mitteilte. Das Feuer war am Montagabend um kurz vor Mitternacht im Ortsteil Förderstedt ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort ankam, brannte das Haus vollständig. Durch den schnellen Einsatz der Rettungskräfte griff das Feuer nicht auf die Nachbarhäuser über. Die Ursache für den Brand war zunächst noch unbekannt.