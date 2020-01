Starzach (dpa/lsw) - Ein Mann hat sich in Starzach (Landkreis Tübingen) Zugang zu einem brennenden Haus verschafft und eine 85-jährige Bewohnerin nach draußen geholt. Der 47-Jährige war am Donnerstagabend zufällig an dem Gebäude vorbeigefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er Rauch aus dem Dachgeschoss bemerkt.

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatte er die Seniorin, die den Brand noch gar nicht bemerkt hatte, aus dem Gebäude geholt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein zweiter Hausbewohner war nicht zu Hause. Das Gebäude wurde durch die Flammen stark beschädigt und war zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 300 000 Euro. Die Brandursache blieb zunächst unklar, Anhaltspunkte für Brandstiftung gab es zunächst nicht.