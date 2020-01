Stadtallendorf (dpa/lhe) - Ein Feuer hat am Mittwoch ein Fachwerkhaus in Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) komplett zerstört. Der Bewohner, ein älterer Herr, habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Demnach stand das Haus in den frühen Morgenstunden in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Zwei Autos wurde allerdings beschädigt. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf mindestens 200 000 Euro. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.