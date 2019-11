Stadland (dpa/lni) - Nach einem Brand in einem Wohnheim für pflegebedürftige Menschen in Stadland wird eine Person weiterhin vermisst. Es könne weder ausgeschlossen werden, dass der Gesuchte ums Leben gekommen ist, noch dass er verschwunden ist, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Zuletzt war unklar, ob sich die vermisste Person beim Ausbruch des Brandes in dem Gebäude aufhielt. Nach Zeugenberichten gilt ein 78-jähriger Mann als vermisst.

Bei dem Feuer in der Einrichtung im Landkreis Wesermarsch war in der Nacht zu Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Tote ist nach Angaben der Polizei eine 81 Jahre alte Bewohnerin des Hauses.

Der Brand in dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen war in der Nacht auf Samstag gegen 4.00 Uhr ausgebrochen. Das privat betriebene Wohnheim brannte nach Angaben des Polizeisprechers komplett nieder. Von den acht Bewohnern konnten sich sechs ins Freie retten.