Söhrewald (dpa/lhe) - Nach dem Feuer in einem Fachwerkhaus im Kreis Kassel ist die Leiche einer Bewohner entdeckt worden. Die 68 Jahre alte Frau sei tot im Gebäude gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Brand in dem Wohnhaus im Söhrewälder Ortsteil Eiterhagen war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Der Gesamtschaden wird auf 300 000 Euro geschätzt.