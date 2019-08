Söhrewald (dpa/lhe) - Nach dem Feuer in einem Fachwerkhaus im Kreis Kassel bleibt eine 68-jährige Bewohnerin weiter vermisst. "Die am Brandort eingesetzten Kräfte sind bislang wegen Einsturzgefahr noch nicht in das erste Obergeschoss vorgedrungen, wo sich die Bewohnerin aufgehalten haben könnte", sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Brand in dem Wohnhaus im Söhrewälder Ortsteil Eiterhagen war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Der Gesamtschaden wird auf 300 000 Euro geschätzt.