Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Garagenbrand hat in Sindelfingen (Kreis Böblingen) einen Großeinsatz ausgelöst. Es seien über 200 Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Schaden schätzt sie auf etwa 500 000 Euro. Das Feuer sei am späten Mittwochabend in dem Garagen- und Werkstattkomplex ausgebrochen und habe sich rasch ausgebreitet.