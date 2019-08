Simbach am Inn (dpa/lby) - Im Außenbereich eines Supermarktes im Landkreis Rottal-Inn sind Grillkohle und Grillanzünder in Brand geraten. Das Feuer verursachte in der Nacht zum Samstag hohen Schaden an dem Gebäude in Simbach am Inn. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. "Es kam zu explosionsartigen Verpuffungen", teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei Brandstiftung wahrscheinlich. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mindestens 200 000 Euro.