Siegenburg (dpa/lby) - Beim Brand einer Lagerhalle in Siegenburg (Landkreis Kelheim) hat ein Feuer auf einen anliegenden Neubau übergegriffen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, stehe die landwirtschaftliche Halle im Ortsteil Oberumelsdorf im Vollbrand. Die anliegende neugebaute Halle sei auf dem gleichen Grundstück und am Dienstagmorgen ebenfalls von den Flammen ergriffen worden. Was in den Gebäuden gelagert wird, konnte der Sprecher der Polizei nicht sagen. Tiere und Menschen seien außer Gefahr. Die Brandursache und Schadenhöhe sind noch nicht ermittelt.