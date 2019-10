Selb (dpa/lby) - Eine 55-jährige ist in ihrer Wohnung in Oberfranken bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte entdeckten die Tote in der stark verrußten Wohnung in Selb (Landkreis Wunsiedel). Das Feuer sei im Wohnzimmer ausgebrochen, habe aber nicht auf andere Räume übergegriffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag am Brandort eintrafen, war das Feuer bereits erloschen. Ob es sich um Brandstiftung oder um einen Unfall handelt, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.