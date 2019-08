Schwetzingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) haben mehrere Bewohner Rauchvergiftungen erlitten. Neun Menschen seien am Freitag von Rettungskräften behandelt worden, teilte die Polizei mit. Zwei Männer seien in ein Krankenhaus gekommen.