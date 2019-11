Land will Freiwillige Feuerwehren besser ausstatten

Schwerin (dpa/mv) - Mit 50 Millionen Euro will das Land die Freiwilligen Feuerwehren besser ausstatten und dafür die Beschaffung neuer Einsatzfahrzeuge zentral organisieren. Dabei sollen unter anderem elf waldbrandgeeignete Tanklöschfahrzeuge vom Typ Brandenburg angeschafft werden, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag sagte. Das Land beteilige sich an deren Finanzierung mit 80 Prozent. Außerdem sei die Anschaffung kleinerer Löschfahrzeuge geplant, die das Land je nach finanzieller Ausstattung der Kommunen mit 70 bis 90 Prozent unterstütze.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterstrich die zunehmende Bedeutung der Feuerwehren angesichts des Klimawandels. "Insbesondere der große Waldbrand in Lübtheen hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig der Einsatz der Feuerwehr ist", sagte Schwesig. Ende Juni waren Waldflächen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Brand geraten. Das Feuer gilt als der bisher größte Waldbrand in der Geschichte des Landes.