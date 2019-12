Schwarzenbach an der Saale (dpa/lby) - Eine brennende Stallanlage hat am Mittwochabend im Landkreis Hof rund 180 Feuerwehrleute beschäftigt. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Anbau in Schwarzenbach an der Saale ausgebrochen, der wenig später voll in Flammen stand, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt brannten im Laufe des Abends eine Gerätehalle sowie ein Schweine- und ein Hühnerstall. Rund 50 Hühner verendeten, mehrere Schweine konnten gerettet werden.

Vier Anwohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, auch ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.