Brand in Einfamilienhaus in Schmalkalden: Familie unverletzt

Schmalkalden (dpa/th) - In Schmalkalden hat es im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses gebrannt. Vater, Mutter und zwei Kinder blieben unverletzt, wie die Polizei in Suhl am Donnerstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer am frühen Donnerstagmorgen durch ein elektrisches Gerät im Erdgeschoss entfacht. Der Vater der Familie wurde durch den Rauchmelder geweckt und versuchte das Feuer zu löschen. Da ihm dies nicht gelang, brachte er seine Familie ins Obergeschoss. Von dort wurde die Familie mit einer Drehleiter gerettet. Alle vier Familienmitglieder wurden vorsorglich von einem Arzt versorgt. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.