Sankt Ingbert (dpa/lrs) - In Sankt Ingbert sind auf einem Schulhof Müllcontainer in Brand geraten und haben einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer sei am Sonntag in einer Unterführung im Eingangsbereich ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Ein Ausweiten des Brandes auf das angrenzende Schulgebäude habe man verhindern können, allerdings habe sich Rauch ausgebreitet. Die Räume wurden demnach mit speziellen Lüftern entraucht. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Nach Angaben der Schule sollte der Unterricht am Montag planmäßig stattfinden.

In den Herbstferien hatte es in derselben Schule in einem Klassenzimmer gebrannt. Dort hatte ein Schrank, in dem unter anderem Papier gelagert war, Feuer gefangen. Ob die beiden Brände in Zusammenhang stehen, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.