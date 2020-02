Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Saarlouis-Roden hat die Polizei eine Frau festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um die Eigentümerin des Reihenhauses handeln, teilte die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mit. Sie stehe im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Bei dem Brand am Dienstagabend war ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Das Haus sei völlig ausgebrannt und derzeit nicht mehr bewohnbar, hieß es. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet.