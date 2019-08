Saarlouis (dpa/lrs) - Ein Feuer hat am Donnerstagabend in Wallerfangen-Leidingen 650 Heuballen vernichtet. Die Ballen seien auf Feldern zum Abtransport aufeinander gestapelt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarlouis am Freitag. Der Schaden belaufe sich auf knapp 20 000 Euro. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus: Zeugen hätten Kleinwagen in der Nähe des Brandortes gesehen. Bisher gebe es von den Tätern noch keine Spur, sagte der Polizist. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.