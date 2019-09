Hoher Schaden nach Brand in Wohnhaus: Keine Verletzten

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Brand in einem Wohnhaus in Saarbrücken hat einen Schaden von über 100 000 Euro verursacht. Die Ursache für den Ausbruch der Flammen war nach Angaben der Feuerwehr am Dienstag noch unklar. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher. Die 89-jährige Bewohnerin des Hauses sei während des Feuers unterwegs gewesen. Das Gebäude sei nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.