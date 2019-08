Saalfeld/Zoppoten (dpa/th)- Zwei Männer haben trotz Waldbrandgefahr am Bleilochstausee ein Lagerfeuer gezündet und damit für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die beiden 31-Jährigen hatten das Feuer am Montagabend in einem Waldstück bei Zoppoten (Saale-Orla-Kreis) entfacht - lediglich 30 Zentimeter vom nächsten Baum entfernt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Ein Augenzeuge, der das Feuer mit Flammen von etwa einem Meter Höhe vom Seeufer gegenüber entdeckte, alarmierte die Feuerwehr. Die rückte mit 25 Einsatzkräften an. Wegen des unwegsamen Geländes nutzten sie dafür auch ein Boot. Dessen Blaulicht erkannten die beiden Männer und löschten daraufhin noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Feuer.