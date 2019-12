Landsberg am Lech (dpa/lby) - Nach dem Brand in einer Scheune in Rott (Landkreis Landsberg am Lech) schätzen die Ermittler den Schaden auf etwa 200 000 Euro. In dem Gebäude waren mehrere Traktoren abgestellt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fahrzeuge und auch die Scheune wurden durch die Flammen in der Nacht zu Samstag komplett zerstört. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen zur Brandursache laufen.