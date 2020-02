Rostock (dpa/mv) - Bei einem Feuer in einem Parkhaus im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel sind am Freitag mehrere Autos, ein Transporter und ein Motorrad ausgebrannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Der Schaden allein an den Fahrzeugen wird nach ersten Schätzungen auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Durch Qualm und Ruß seien weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen worden.

Unbekannte hatten in der Nähe des zweigeschossigen Parkhauses kurze Zeit vor dem Fahrzeugbrand bereits Mülltonnen angezündet, wie ein Polizeisprecher erklärte. Dadurch seien die Beamten auf den Brand in dem Parkhaus aufmerksam geworden. Sie hätten mehrere Knallgeräusche gehört und die Feuerwehr gerufen. Fachleute müssten nun prüfen, ob das Parkhausgebäude in dem Bereich noch standsicher sei.

Ganz in der Nähe waren bereits im Juli 2019 mehrere Fahrzeuge verbrannt. Damals soll erst ein Motorrad angesteckt worden sein. Die Flammen griffen auf drei Autos über. Der Fall ist noch nicht aufgeklärt. Ein Zusammenhang wird aber geprüft, wie der Sprecher sagte.