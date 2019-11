Brand auf dem Kathrein-Werk in Rosenheim

Rosenheim (dpa/lby) - Auf dem Dach des Kathrein-Werks in Rosenheim hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Das Feuer brach dort gegen 4.30 Uhr in der Nähe eines Containers aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie die Polizei mitteilte. Zur Höhe des Schadens konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. Auch die Brandursache war zunächst unklar.