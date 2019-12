Bauernhaus in Rohrbach in Vollbrand

Rohrbach (dpa/lrs) - Der Brand eines Bauernhauses hat am Sonntagnachmittag die Feuerwehr in Rohrbach (Landkreis Birkenfeld) beschäftigt. Insgesamt waren etwa 110 Einsatzkräfte im Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Eine Bewohnerin sei leicht verletzt worden, bei ihr bestehe der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, hieß es weiter.

Was genau den Brand ausgelöst hatte, war am Sonntag noch nicht klar. Bei dem Gebäude handelt es sich laut Polizei um ein Wohnhaus mit angrenzender Scheune. Das Haus habe in Vollbrand gestanden, sagte der Sprecher. Die Schadenshöhe war noch nicht klar.