Rimbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Haus in Rimbach (Kreis Bergstraße) haben drei Menschen schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer sei ersten Erkenntnissen zufolge im Kühlhaus einer Metzgerei im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei am Montagabend mit. Grund sei ein technisches Problem an einem Kompressor. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Ob es sich bei ihnen um Bewohner des Hauses handelt, war zunächst nicht zu erfahren. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf rund 100 000 Euro.