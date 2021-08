In Griechenland dauert die Gluthitze an, auf Rhodos gerät ein Großbrand außer Kontrolle. Auch in der Türkei brennt es weiter. Im italienischen Pescara flüchteten Urlauber vor den Flammen.

Die Gluthitze dauert in Griechenland unvermindert an. Für die ganze Woche erwartet das Wetteramt Werte deutlich über 40 Grad. Wegen der extremen Trockenheit und starker Winde ist auf der Ferieninsel Rhodos ein Großbrand außer Kontrolle geraten. In Italien kämpft die Feuerwehr gegen Hunderte Brände vor allem im Süden des Landes, auf Sizilien und nun auch an der Adria. In Pescara flüchteten Urlauber am Strand in Panik vor den Flammen. Und auch in der Türkei dauern die Brände an.

In Griechenland bleibt es heiß. Am Montag und die ganze Woche über erwartet das Wetteramt Werte um die 44 Grad. Am Sonntag hatte die Feuerwehr einen Großbrand auf der Halbinsel Peloponnes unter massivem Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern eingedämmt. Auf der Ferieninsel Rhodos breitete sich dagegen wegen der extremen Trockenheit und starker Winde ein bereits am Sonntag ausgebrochener Großbrand weiter aus. Hotelanlagen sind auf Rhodos bislang nicht von dem Brand und der starken Rauchbildung betroffen. Der Zivildienst ordnete jedoch die Evakuierung von drei Dörfern im Westen der Inselhauptstadt an.

Das Energieministerium rief alle Bürger auf, die Klimaanlagen nicht auf ganz niedrige Temperaturen zu stellen. "26 Grad und nicht mehr", lautete die Aufforderung. Die Leistung des Energiesystems des Landes wird wegen der lang andauernden Hitze und der auf Hochtouren laufenden Klimaanlagen auf die Probe gestellt. Einige Meteorologen befürchteten, die hohen Temperaturen könnten bis zu zwei Wochen andauern. Viele sprechen bereits von einer "historischen Hitzewelle" und vergleichen die Dauer und die hohen Temperaturen mit denen im Jahr 1987. Damals waren in Griechenland nach mehreren Tagen mit Werten über 40 Grad Schätzungen zufolge mehr als 4000 Menschen ums Leben gekommen. Das Gefährliche sei jetzt, das sagen Ärzte, dass die Temperatur derzeit auch nachts nicht unter 30 Grad fällt.

Auch in der Türkei dauert die Hitzewelle an. In den von Bränden betroffenen Provinzen Antalya und Mugla wird in den kommenden Tagen mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius gerechnet. In der Ferienregion Bodrum werden zudem Winde von bis zu 30 Kilometer pro Stunde erwartet. Der Wind behindert seit Tagen die Löscharbeiten und sorgt dafür, dass Brände sich schnell ausbreiten und schon gelöscht geglaubte Feuer wieder entflammen. Der Bürgermeister von Bodrum hatte die Einwohner am Sonntag deshalb dazu aufgerufen, Wache zu halten und wieder aufflammende kleinere Feuer mit Wasser zu löschen.

Auch in Sirtkoy bei Manavgat, Antalya, brennt es. Dort sollen die Temperaturen auf 40 Grad Celsius und mehr steigen. (Foto: AP/AP)

In Italien war am Wochenende besonders die Urlaubsinsel Sizilien von Bränden betroffen. Vor allem im Osten um die Stadt Catania richteten die Flammen schwere Zerstörungen an, auch in Ferienanlagen an Stränden. Angesichts der andauernden Waldbrände bat der Chef der Zivilschutzbehörde nun um europäische Hilfe. "Gestern hatten wir einen dramatischen Tag", sagte Fabrizio Curcio im italienischen Privatfernsehsender Canale 5. Bei den Bränden auf der Urlaubsinsel Sardinien in der vergangenen Woche hatten Griechenland und Frankreich bereits Löschflugzeuge entsandt.

Am Montag berichtete die Nachrichtenagentur Ansa von zahlreichen Passagieren, die im Hauptbahnhof der norditalienischen Stadt Bologna die Nacht verbringen mussten. Viele Züge in Richtung Süditalien und Adria hatten wegen der Brände dort Verspätung oder fielen aus. An der Adria-Küste wüteten die Flammen am Sonntag etwa in der Stadt Pescara. Dort zerstörten die Feuer Teile eines Naturreservats. Die Brände waren vom Strand aus zu sehen. Die Feuerwehr evakuierte nach eigenen Angaben mehrere Häuser und brachte mehr als 100 Menschen in Sicherheit. Ab Abend meldete sie, die Flammen seien unter Kontrolle. Ansa zufolge gab es auch Verletzte.