Westensee (dpa/lno) - Ein Feuer hat auf einem Bauernhof in Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine Lagerhalle zerstört. In dem Gebäude befanden sich Geräte und Strohballen. Die Kriminalpolizei geht von Selbstentzündung als Brandursache aus, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Das Feuer in der 30 mal 20 Meter großen Halle im Ortsteil Brux war am Dienstagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte noch am Mittwochmorgen mit Nachlöscharbeiten zu tun.