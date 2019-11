Neumühle (dpa/th) - Wegen eines Feuers haben 20 Gäste einen Swingerclub im Saale-Orla-Kreis verlassen müssen. Niemand sei bei der Evakuierung verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer in Neumühle nahe Wurzbach sei am frühen Sonntagmorgen im Heizungsraum ausgebrochen. Wegen des Rauchs konnten die Räume den Angaben nach zunächst für mehrere Stunden nicht betreten werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 30 000 Euro. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Möglich sei etwa ein technischer Fehler, hieß es.