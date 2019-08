Regen (dpa/lby) - Bei einer Verpuffung in einer Autowerkstatt in Niederbayern sind vier Menschen verletzt worden. Bei Reparaturarbeiten an einem Auto am Freitagnachmittag habe es an einer Batterie einen Funkenflug gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Funken entzündeten einen Kanister mit brennbarer Flüssigkeit und es kam den Angaben zufolge zu einer Verpuffung, so dass die gesamte Werkstatt in Regen in Brand geriet.