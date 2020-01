Föhr (dpa/lno) - Auf der Insel Föhr hat in der Nacht zum Samstag ein Reetdachhaus gebrannt. Der einzige Bewohner des Hauses habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten ein komplettes Niederbrennen des Reetdachhauses aber nicht mehr verhindern. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.