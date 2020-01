Rattenkirchen (dpa/lby) - Bei einem Brand auf einem Bauernhof ist ein Schaden von etwa 500 000 Euro entstanden. Eine Maschinenhalle des Betriebs in Rattenkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Feuer gefangen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Etwa 120 Feuerwehrmänner seien im Einsatz gewesen, hieß es weiter. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.