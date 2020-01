Potsdam (dpa/bb) - Drei Menschen sind beim Brand eines Weihnachtsbaumes in einem Einfamilienhaus in Potsdam-Babelsberg verletzt worden. Davon habe ein Bewohner schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Spezialkrankenhaus nach Berlin gebracht worden, teilte die Stadt am Montag mit. Das Feuer war am Sonntagabend im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, die genaue Ursache war zunächst unklar. Ob die Kerzen auf dem Baum den Brand auslösten, soll bei den Ermittlungen geprüft werden. Die Bewohner seien wegen des Feuers und bei dem Versuch, den Brand löschen, verletzt worden. Die Flammen breiteten sich nicht auf andere Gebäude aus.