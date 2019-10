Essen brennt an: Zwei Verletzte in Asylunterkunft

Pohlheim (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Asylunterkunft sind zwei Menschen im mittelhessischen Pohlheim verletzt worden. Sie hätten eine Rauchvergiftung erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen am Freitag. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend im Stadtteil Garbenteich. Laut Ermittlern war die Brandursache Essen, das auf dem Herd vergessen worden war. Es entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro. Zuvor hatte "Hessenschau.de" darüber berichtet.