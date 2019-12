Plauen (dpa/sn) - Eine Weihnachtsdekoration mit Kerzen hat am Montagabend in Plauen einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 68 Jahre alte Mieterin die Küche verlassen und nicht mehr an die Kerzen gedacht. Sie konnte das entstandene Feuer aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Frau sei nicht verletzt worden, aber wegen einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus gekommen, hieß es. Der Brandschaden liege bei etwa 100 Euro, eine Evakuierung des Mehrfamilienhauses sei nicht erforderlich gewesen.