Plauen (dpa/sn) - In einer Asylunterkunft in Plauen hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei in Zwickau weiter mitteilte, wurden in einem Zimmer vorsätzlich die Matratzen von zwei Betten angezündet. Die Polizei nahm wenig später einen 27 Jahre alten Mann fest. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.