Pirna (dpa/sn) - Im Warenlager eines Verkaufsmarktes in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind drei Paletten Feuerwerkskörper explodiert. Verletzt wurde dabei am Donnerstagabend niemand, wie die Polizei in Dresden am Freitag mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr Pirna bemerkten Anwohner gegen 22.00 Uhr einen Feuerschein in dem Warenlager und verständigten die Polizei. Die Explosion der Feuerwerkskörper habe zunächst die Paletten in Brand gesetzt. Dann habe das Feuer auf die Lagerhalle übergegriffen. Warum die Feuerwerkskörper explodierten, sei noch unklar. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.