Festnahme nach Dachstuhlbrand in Pfungstadt

Pfungstadt (dpa/lhe) - Ein vermutlich vorsätzlich gelegter Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat einen hohen Sachschaden verursacht. Wegen des Verdachts der Brandstiftung ist nach Polizeiangaben vom Freitag ein 42-Jähriger festgenommen worden. Das Feuer war am Donnerstagabend im Dach des Gebäudes ausgebrochen und verursachte massive Schäden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Durch die Flammen brannte der Dachstuhl komplett aus. Das Gebäude ist nicht bewohnbar.