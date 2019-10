Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Pforzheim

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Pforzheim sind am Samstagabend zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 37 Jahre alte Wohnungsinhaber leichte Brandwunden. Ein 56 Jahre alter Hausbewohner kam mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik. Der Schaden beträgt 10 000 Euro. Die Brandursache war unklar.