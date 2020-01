Petersberg (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Scheune in Petersberg (Landkreis Fulda) hat einen hohen Sachschaden verursacht. Das als Werkstatt- und Lagerhalle genutzte Gebäude war am Dienstagnachmittag in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von mindestens 400 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.