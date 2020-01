Pennigsehl (dpa/lni) - Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Pennigsehl im Landkreis Nienburg ist in der Nacht zum Montag ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Bei dem Brand seien eine Lagerhalle und ein angrenzendes Gebäude zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Beide Gebäude waren unbewohnt. In der Halle standen mehrere Traktoren und andere landwirtschaftliche Geräte. Rund 160 Feuerwehrleute kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die angrenzende Bundesstraße 214 gesperrt werden. Was das Feuer verursacht hat, war noch unklar.