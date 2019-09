Peine (dpa/lni) - Bei einem Feuer in einer Verpackungsfabrik in Peine ist ein Millionenschaden entstanden. Die Feuerwehr habe den Brand erst spät in der Nacht zum Montag unter Kontrolle gehabt, sagte eine Polizeisprecherin. Im Laufe des Tages sollen die letzten Glutnester gelöscht werden. Das Feuer sei von einem brennenden Papierballen auf eine Lagerhalle übergegangen, in der gepresste Papierrollen gelagert wurden. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei entstand ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro. Wie das Feuer entstehen konnte, ist noch unklar. Die Polizei schließt auch Brandstiftung nicht aus. Noch ist es am Brandort allerdings zu heiß für die Ermittler.

Eine Anwohnerin hatte das Feuer am Sonntagmorgen gemeldet. Vier Häuser wurden wegen des starken Rauchs evakuiert. Für die Löscharbeiten wurde sogar Wasser aus umliegenden Swimmingpools genutzt.