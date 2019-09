Millionenschaden bei Brand in Verpackungsfirma in Peine

Peine (dpa/lni) - Ein Brand in einer Verpackungsfirma in Peine hat einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer griff am Sonntag von einem brennenden Papierballen auf eine Lagerhalle über, in der gepresste Papierrollen gelagert waren. Nach einer ersten Schätzung belief sich der Schaden laut Polizei auf rund 1,5 Millionen Euro. Eine Anwohnerin hatte den brennenden Papierballen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zur Sicherheit der Anwohner wurden vier Häuser in der Umgebung evakuiert. Die Löscharbeiten zogen sich am Sonntag hin, zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor.