Owingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Wohnung in Owingen (Bodenseekreis) ist ein 73 Jahre alter Mann gestorben. Seine 83 Jahre alte Ehefrau konnte sich am Freitag in Sicherheit bringen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie erlitt Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens und die Ursache des Feuers waren zunächst unbekannt.